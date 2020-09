Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Sexuelle Belästigung durch Grapschen

Worms, Ernst-Ludwig-Straße (ots)

Nachtrag mit ergänzter Personenbeschreibung:

Am Samstagmorgen den 5. September gegen 07.00 Uhr geht eine Hundehalterin mit ihrem Hund spazieren. Aufgrund eines unguten Bauchgefühls geht sie mit ihrem Hund zur Seite, und möchte den ihr folgenden Mann vorbei lassen. Während sie sich um ihren Hund kümmert, greift ihr dieser unbekannte Mann von hinten an die Brüste. Nachdem die Frau anfängt zu schreien, flüchtet der Mann in Richtung Fahrweg.

Wer kann Hinweise zu dem Vorfall oder dem flüchtigen Mann machen. Beschreibung des Mannes:

180cm groß; 30-40 Jahre; europäischer Phänotyp; heller Teint; sehr kurze dunkelblonde Haare; dunkelblaue, kurze Sweat-Hose; hellblaues T-Shirt; Sportschuhe; weißer Mundschutz

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Worms



Telefon: 06241 852-0

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

