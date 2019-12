Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: +++ Weil am Rhein/Neuenburg: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 33-jährigen Mann

Freiburg (ots)

Seit Dienstag, 24.12.2019, wird ein 33-jähriger Mann aus Neuenburg vermisst. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ der Mann am 24.12.19 seine Arbeitsstelle in Weil am Rhein und kehrte nicht nach Hause zurück. Die polizeiliche Fahndung, unter anderem auch unter Einsatz eines Polizeihubschraubers und von Suchhunden führten bislang nicht zum Auffinden des Mannes. Er könnte sich in einem gesundheitlichen Ausnahmezustand befinden. Hinweise zu dem Vermissten bitte an das Polizeipräsidium Freiburg, Tel. 0761 882-0 oder die Kriminalpolizei unter 07761 934-500.

Der Link zur Öffentlichkeitsfahndung: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/weil-am-rhein-vermisstenfall/

