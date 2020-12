POL-GE: Eine Verletzte und hoher Schaden nach Verkehrsunfall

Polizei Gelsenkirchen

Eine Leichtverletzte und ein geschätzter Gesamtschaden von mehr als 40000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen, 16. Dezember, auf der Kreuzung Middelicher Straße/Engelbertstraße in Resse. Dort stießen gegen 8.30 Uhr der Jeep einer 55-jährigen Oberhausenerin und der Subaru eines 63-jährigen Gelsenkircheners zusammen. Durch herumfliegende Trümmerteile wurde noch ein geparkter BMW geschädigt. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Oberhausenerin zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Jeep und der Subaru waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

