POL-GE: Polizei suchte dementen Senior

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Mit mehreren Streifenwagen, einem Polizeihubschrauber und einem Mantrailer suchte die Gelsenkirchener Polizei am gestrigen Mittwoch, 16. Dezember, einen dementen 85-Jährigen. Der Gelsenkirchener hatte gegen 13.45 Uhr ein Wohnheim in Horst mit unbekanntem Ziel verlassen. Die Suchmaßnahmen fanden unter anderem auf dem BuGa-Gelände statt. Der Vermisste wurde am frühen Donnerstagmorgen, 17. Dezember, kurz nach Mitternacht, wohlbehalten an der Essener Straße angetroffen und anschließend zurück zu seiner Wohnung gebracht.

