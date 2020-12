Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgängerin - Polizei sucht Unfallbeteiligten

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Am Dienstagmorgen, 15. Dezember 2020, wurde eine Frau bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Mühlenstraße/ Freiheit/ Hagenstraße, leicht verletzt. Die Fußgängerin überquerte gegen 7.40 Uhr die dortige Fußgängerampel bei Grün in Richtung Hagenstraße, als ein Auto aus der Mühlenstraße links in die Freiheit abbog und sie dabei anfuhr. Der Autofahrer hielt sofort an und erkundigte sich nach der 51-jährigen Gelsenkirchenerin. Beide Unfallbeteiligten trennten sich zunächst einvernehmlich von der Unfallstelle ohne die Polizei zu benachrichtigen. Kurze Zeit später stellte die 51-Jährige fest, dass sie leichte Verletzungen davongetragen hat. Der Autofahrer war zum Unfallzeitpunkt mit einem dunklen Pkw unterwegs. Der Fahrer ist circa 175 cm bis 180 cm groß, 40 bis 50 Jahre alt, hat eine schlanke Statur, kurze braune Haare und sprach mit Akzent. Die Polizei bittet den Autofahrer, sich bei der Polizei zu melden, um den Sachverhalt zu klären und sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-6241 oder 6252 (Verkehrskommissariat) oder -2160 (Leitstelle).

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Inka Hartmann

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2015

E-Mail: inka.hartmann@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell