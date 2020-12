Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ein Leichtverletzter bei Verkehrsunfall in Ückendorf - Zeugen gesucht

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Ein 47-jähriger Gelsenkirchener ist bei einem Verkehrsunfall in Ückendorf am Samstag, 12. Dezember 2020, von einem Wagen angefahren und leicht verletzt worden. Der Gelsenkirchener sprach um 17.18 Uhr auf einem Parkplatz "Am Dördelmannshof" ein bislang unbekanntes Paar an, nachdem die Frau mit einem Einkaufswagen den geparkten Wagen des Gelsenkircheners beschädigt hatte. Nach einer kurzen Diskussion mit dem Gelsenkirchener stieg der unbekannte Mann in einen silbernen Opel, seine Begleiterin nahm neben ihm auf dem Beifahrersitz des Wagens Platz. Der 47-Jährige stellte sich vor das Fahrzeug, um ein Foto vom Kennzeichen des Opels zu machen. Der Unbekannte startete seinen Wagen, fuhr an und touchierte beim Ausparken den Gelsenkirchener. Anschließend fuhren die beiden Unbekannten weg, ohne sich um den leicht verletzten Mann zu kümmern. Der flüchtige Fahrzeugführer ist circa 30 bis 40 Jahre alt, hat eine stabile Figur und dunkle Haare. Seine Begleiterin ist ebenfalls 30 bis 40 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß und von stabiler Statur. Sie hatte dunkles Haar. Die beiden Flüchtigen waren mit einem silbernen Opel Astra mit britischem Kennzeichen unterwegs. Die Polizei bittet die beiden Unbekannten, sich bei der Polizei zu melden, um den Sachverhalt zu klären. Außerdem sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu den flüchtigen Personen und/ oder dem Opel machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209 365 6230 (Verkehrskommissariat) oder 0209 365 2160 (Leitstelle).

