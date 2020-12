Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen nach Auseinandersetzung im Bus gesucht

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Bei einer handfesten Auseinandersetzung in einem Linienbus wurde am Freitagabend, 11. Dezember 2020, ein Fahrgast verletzt.

Der 30-Jährige war gegen 19:50 Uhr im Bus mit einem Jugendlichen aneinandergeraten. Nach gegenseitigen Provokationen stand der Gelsenkirchener von seinem Sitzplatz auf, ging zum Jugendlichen und baute sich vor diesem auf. Der Jugendliche erhob sich ebenfalls und trat mehrfach auf den 30-Jährigen ein. Anschließend nahm er ihn in den "Schwitzkasten" und schlug ihn noch einige Male. An der Haltestelle "Pumpwerk" floh der Jugendliche zusammen mit seinem Begleiter in Richtung Adenauerallee. Der verletzte Gelsenkirchener wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb.

Der Täter ist circa 15 bis 17 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, trug eine schwarze Wollmütze, eine beige Jacke und eine Jogginghose. Sein Begleiter ist circa 15 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, trug eine schwarze Cappy und einen schwarzen Kapuzenpulli. Die Kapuze des Pullis war über die Cappy gezogen.

Hinweise zu den Gesuchten bitte an das Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0209/365-7512 oder an die Kriminalwache unter der Durchwahl -8240.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Stephan Knipp

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2015

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell