Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerpunkteinsatz gegen Verkehrssünder

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Straßenverkehr hat für die Polizei Gelsenkirchen eine hohe Priorität. Fehlverhalten im Straßenverkehr führt immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen. Daher fanden am vergangenen Wochenende erneut Schwerpunkteinsätze gegen Raser und andere Verkehrssünder statt. In der Nacht von Freitag, 11. Dezember, auf Samstag, 12. Dezember und in der Nacht von Samstag, 12. Dezember, auf Sonntag, 13. Dezember, kontrollierten Beamte des Verkehrsdienstes zahlreiche Pkws im gesamten Stadtgebiet. Ein Schwerpunkt lag erneut rund um das Amphitheater. Die Beamten erwischten insgesamt zwölf Raser. Alle müssen mit Punkten in Flensburg und mit einem Fahrverbot rechnen. Darüber hinaus leiteten die Ordnungshüter zwei Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Zudem schrieben sie noch sechs Anzeigen nach Rotlichtverstößen sowie verbotswidriger Handy-Nutzung am Steuer. In drei weiteren Fällen waren Verwarngelder wegen anderer Verkehrsdelikte fällig.

