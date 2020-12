Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zahlreiche Lauben und Geräteschuppen aufgebrochen

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Unbekannte suchten von Mittwoch, 9. Dezember 2020, bis Donnerstag, 10. Dezember 2020, die Kleingartenanlage an der Waltraudstraße in Bulmke-Hüllen heim. In der Zeit von 16 Uhr bis 12 Uhr des Folgetages drangen die Langfinger in mindestens zehn Parzellen ein und brachen Lauben sowie Gartenhäuser auf. Die Täter stahlen verschiedene Gegenstände und zerstörten dabei auch die Einrichtung. Hinweise zu den Taten oder zu Tatverdächtigen nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Inka Hartmann

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2015

E-Mail: inka.hartmann@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell