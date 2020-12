Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Exhibitionist an der Schwarzmühlenstraße

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Unangenehmes Erlebnis für eine 61-Jährige am gestrigen Mittwoch, 9. Dezember 2020: Gegen 13.27 Uhr ging die Gelsenkirchenerin an der Schwarzmühlenstraße mit ihrem Hund spazieren. Dabei wurde sie in Höhe des Pumpwerkes von einem Mann aus dessen Auto heraus angesprochen. Beim Herantreten an das Fahrzeug stellte die Frau fest, dass der Unbekannte sein Geschlechtsteil in der Hand hielt und onanierte. Die Gelsenkirchenerin verließ daraufhin den Tatort und rief die Polizei. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Inka Hartmann

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2015

E-Mail: inka.hartmann@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell