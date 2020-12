Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Haftbefehl vollstreckt

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Die Polizei nahm am Mittwochabend, 9. Dezember, einen 20-Jährigen an der Hohenzollernstraße in Bulmke-Hüllen fest. Gegen den Bochumer bestand ein Erzwingungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Bochum wegen vier Verkehrsordnungswidrigkeiten. Die Beamten nahmen den Gesuchten zunächst mit zur Wache. Nachdem er dort die ersatzweise geforderte Geldstrafe bezahlt hatte, wurde er wieder entlassen.

