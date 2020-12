Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: "Fuck you!" - Maskenverweigerer beleidigen Zugbegleiterin

MagdeburgMagdeburg (ots)

Am Dienstag, den 8. Dezember 2020 bemerkte eine 24-jährige Zugbegleiterin auf dem Hauptbahnhof Magdeburg gegen 14:30 Uhr zwei Männer auf Bahnsteig 7. Diese waren aus einer Regionalbahn ausgestiegen und trugen keinen erforderlichen Mund-Nasen-Schutz. Nachdem die Zugbegleiterin die beiden Reisenden darauf hinwies, reagierten diese sofort aggressiv und schrien die Frau an. Ein Mann zeigte ihr dazu noch den Stinkefinger, der andere beleidigte sie mit den Worten "Fuck you". Die Geschädigte stieg in den Zug, der kurz darauf abfuhr. Sie informierte die Bundespolizei und gab eine detaillierte Personenbeschreibung ab. Aufgrund dieser konnte eine Streife der Bundespolizei die beiden Männer circa eine Stunde später auf dem Bahnsteig 8 des Magdeburger Hauptbahnhofs stellen. Die 45- und 48-jährigen Esten erwartet jeweils eine Strafanzeige wegen Beleidigung. Zudem erfolgt durch die Bundespolizei eine schriftliche Information an das zuständige Ordnungsamt, da die Männer mit ihren Verhalten gegen die Eindämmungsverordnung Sachsen-Anhalts verstoßen haben.

