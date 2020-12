Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Vier Jungen spielen unmittelbar am Gleis - Bundespolizei warnt vor Gefahren

OscherslebenOschersleben (ots)

Am Montag, den 7. Dezember 2020 wurde die Bundespolizei in Halberstadt durch die Notfallleitstelle der Bahn gegen 15:50 Uhr über mehrere spielende Kinder an der Bahnstrecke Oschersleben - Halberstadt, im Bereich Oschersleben informiert. Die betroffenen Lokführer auf der Strecke wurden bereits informiert und fuhren dementsprechend langsamer und auf Sicht. Eine Streife der Bundespolizei begab sich sofort vor Ort und traf auf Höhe der Kleinen Weinbergstraße in Oschersleben auf vier Jungen im Alter von 12, 13, 13 und 14 Jahren. Sie befanden sich neben den Gleisen auf einem Feldweg. Die Jungen gaben an, sich in unmittelbarer Nähe der Gleise aufgehalten zu haben. Die Gleise selbst hätten sie aber nicht betreten. Die Bundespolizisten belehrten die Kinder dennoch über die Gefahren, die auch in unmittelbarer Nähe zum Gleis bestehen, denn Bahnanlagen sind keine Spielplätze! Von den vorbeifahrenden Zügen geht eine enorme Sogwirkung aus, die zu gravierenden, wenn nicht sogar tödlichen Unfällen führen kann. Nach dieser eindringlichen Belehrung an die Jungen informierten die Bahnpolizisten auch die jeweiligen Erziehungsberechtigten. Informationen über richtiges und sicheres Verhalten auf Bahnanlagen stellt die Bundespolizei kostenfrei zur Verfügung.

