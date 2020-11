Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

UslarUslar (ots)

USLAR (js) Am 24.11.20, gegen 16.10 Uhr, befuhr eine 63-jährige PKW-Fahrerin aus Uslar mit ihrem Fahrzeug in Uslar den Meinteweg. Beim Vorbeifahren an einem geparkten LKW-Gespann kam es zur seitlichen Berührung, wobei der PKW sowie der Anhänger des LKW beschädigt wurden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1050 EUR. Die verantwortliche Fahrerin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, konnte aber im Zuge der Ermittlungen festgestellt werden.

