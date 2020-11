Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geschwindigkeitsüberwachung durch die Polizei Einbeck; 20 Verstöße festgestellt.

EinbeckEinbeck (ots)

(Kel) Wie angekündigt führt die Polizei Einbeck im Nachgang zur Verkehrssicherheitswoche weiterhin intensive Verkehrsüberwachung durch. Am Montag Nachmittag wurden im Bereich Salzderhelden an der L 572 in Höhe Abzweig "Zum Lindenfeld" in der dortigen 50er-Zone durch Beamte des Einsatz-und Streifendienstes Geschwindigkeitsmessungen vorgenommen. In nur gut 90 Minuten wurden 20 Verstöße festgestellt, die im Rahmen von Ordnungswidrigkeitverfahren geahndet wurden. Die betroffenen Verkehrsteilnehmer reagierten überwiegend einsichtig und zeigten Verständnis für diese Maßnahmen zur Bekämpfung der Hauptunfallursache unangepasste Geschwindigkeit.

