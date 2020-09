Polizei Münster

POL-MS: Farb-Schmierereien am Prinzipalmarkt - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

In der Nacht von Montag (28.9.) auf Dienstag (29.9.) beschmierten Unbekannte mehrere Hausfassaden und Glasfronten am Prinzipalmarkt. Die Täter hinterließen in roter, schwarzer und violetter Farbe augenscheinlich linksgerichtete politische Parolen. Der Staatsschutz der Polizei Münster hat die Ermittlungen übernommen und ist nun auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Telefon 0251 275-0.

