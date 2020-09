Polizei Münster

POL-MS: Servatiiplatz - Zeugen nach Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer gesucht

Münster (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall mit einem Fahrradfahrer am Servatiiplatz. Nach ersten Erkenntnissen erfasste das Fahrzeug am frühen Sonntagmorgen (27.09., 01:26 Uhr) den 21-jährigen Radfahrer von hinten und lud ihn auf die Motorhaube auf. Dieser kam von der Eisenbahnstraße und war in Richtung Ludgerijplatz unterwegs. Der 21-Jährige stürzte anschließend auf die Fahrbahn und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Autofahrer, der einen weißen Daimler AMG fuhr, flüchtete von der Unfallstelle. Polizisten fanden den Daimler mit frischen Unfallspuren gegen 2:44 Uhr parkend an der Moltkestraße. Bislang ist unklar, wer mit dem Fahrzeug in der Nacht unterwegs war, den Unfall verursachte und die verletzte Person an der Örtlichkeit zurückließ.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Angela Lüttmann

Telefon: 0251 - 275 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell