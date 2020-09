Polizei Münster

POL-MS: Polizisten nehmen Fahrraddieb am Bahnhof fest

Münster (ots)

Polizisten nahmen am Montagmittag (28.9., 13.15 Uhr) am Berliner Platz einen Fahrraddieb fest. Zuvor hatte ein Zeuge beobachtet, wie der 44-Jährige mit einem Seitenschneider an einem verschlossenen Fahrrad herumhantierte. Der Zeuge informierte eine Streife vom Ordnungsamt, die den Täter an der Flucht mit dem mittlerweile geknackten Fahrrad hinderte und die Polizei rief. Die Beamten stellten den Seitenschneider und das Fahrrad sicher. Der 44-Jährige gab den Diebstahl zu, ihn erwartet ein Strafverfahren.

