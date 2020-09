Polizei Münster

POL-MS: Einbrecher rammen Tür zu Juwelier mit Auto auf - Wer kann Angaben zur Tat, den Tätern oder dem Wagen machen?

Münster (ots)

Unbekannte brachen am frühen Montagmorgen (28.9., 4:05 Uhr) in ein Juweliergeschäft an der Königsstraße ein und entwendeten Schmuck. Bisherigen Ermittlungen zufolge rammten die Einbrecher die Tür des Geschäftes mit einem Auto ein. Anschließend nahmen sie sich blitzartig Schmuck aus der Auslage und flüchteten. Der Wagen ist vermutlich im hinteren Bereich beschädigt. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

