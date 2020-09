Polizei Münster

POL-MS: Polizist in Zivil stellt flüchtenden Fahrradfahrer nach Unfall

Münster (ots)

Ein Polizist in Zivil stellte am Mittwochmorgen (23.9., 8:19 Uhr) an der Rudolfstraße einen flüchtenden Fahrradfahrer nach einem Verkehrsunfall.

Der 17-jährige Radler stieß mit einem 55-jährigen Fahrradfahrer zusammen, als er zwischen zwei geparkten Autos auf die Straße fuhr. Der 55-Jährige stürzte und verletzte sich leicht.

Der Beamte hatte den Unfall in seiner Freizeit beobachtet, sah, dass der 17-Jährige flüchtete und nahm die Verfolgung auf. Einige Meter weiter, konnte er den Jugendlichen stellen. Als er die "110" wählte, um Kollegen zu alarmieren, versuchte der 17-Jährige erneut wegzurennen, wurde aber von dem Beamten daran gehindert.

Die hinzugezogenen Polizisten fanden bei dem 17-Jährigen ein Tütchen mit Drogen, Ermittlungen ergaben, dass er das Fahrrad zuvor am Hansaring entwendet hatte.

Ihn erwartet ein umfangreiches Strafverfahren.

