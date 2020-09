Polizei Münster

POL-MS: Gestohlene Handys nach Razzia am Bahnhof gefunden - Wohnung von Tatverdächtigem mit Beinprothese durchsucht

Münster (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung: "Razzia am Bremer Platz - Kokain, Heroin und Ecstasy in Beinprothese versteckt" (ots vom 21.09.2020, 19:58 Uhr)

Polizisten durchsuchten nach der Razzia am Bremer Platz am Mittwochnachmittag (23.9., gegen 15 Uhr) die Wohnung des Tatverdächtigen mit der Beinprothese an der Allensteiner Straße.

Die Beamten stellten zahlreiche Gegenstände sicher, die aus mutmaßlichen Diebstählen stammen. Darunter zahlreiche Smartphones, neuwertige Bohrmaschinen, Werkzeugmaschinen, einen Fernseher, eine Golfausstattung und kartonweise Kosmetikartikel. Außerdem stellten die Beamten mehrere Messer und zwei Schusswaffen, eine Schreckschusswaffe und eine Luftdruckpistole mit Stahlkugeln sicher.

Erste Ermittlungen ergaben, dass mindestens zwei Smartphones aus Pkw-Aufbrüchen stammen. Woher die anderen Gegenstände kommen, ist noch unbekannt.

