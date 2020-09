Polizei Münster

POL-MS: Informationsveranstaltung der Polizei NRW zum Polizeiberuf am 28. September und 5. Oktober

Bild-Infos

Download

Münster (ots)

Die Polizei NRW stellt zum Studienbeginn im September 2021 wieder 2500 Plätze für das Duale Studium zum Polizeikommissar oder zur Polizeikommissarin zur Verfügung. Eine Bewerbung ist noch bis zum 8. Oktober 2020 möglich.

Am 28. September und am 5. Oktober geben die Personalwerber auf dem Polizeigelände an der Weseler Straße in Münster Einblicke in den Beruf, informieren über das Duale Studium, das dafür erforderliche Bewerbungs- und Auswahlverfahren und über die anschließenden beruflichen Perspektiven.

Die Informationsveranstaltung beginnt um 18 Uhr und dauert etwa 2 Stunden. Eine vorherige Anmeldung per E-Mail unter personalwerbung.muenster@polizei.nrw.de erforderlich. Nach Eingang der Anmeldung erhalten die Teilnehmer weitere Informationen per E- Mail.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Andreas Bode

Telefon: 0251-275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell