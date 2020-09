Polizei Münster

POL-MS: Tätergruppe reist mit Mercedes-Kombi an - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Eine Gruppe von mehreren Tätern versuchte am Dienstagnachmittag (22.9., 15.35 Uhr bis 15.42 Uhr) an der Straße Freie Flur in eine Wohnung einzudringen. Die Unbekannten waren mit einem schwarzen Mercedes-Kombi vorgefahren. Sie öffneten zunächst an der Seite des Mehrfamilienhauses ein Kellerfenster gewaltsam und kamen so in das Gebäude. Als sie in der dritten Etage eine Wohnungstür eintreten wollten, wurden sie von einem heimkehrenden Bewohner gestört und flüchteten in dem Wagen mit Münsteraner Stadtkennung. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

