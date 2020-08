Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Südwinsen - Einbruch in ein Wohnhaus

Celle (ots)

Südwinsen - Einbruch in ein Wohnhaus

Die urlaubsbedingte Abwesenheit eines 80-jährigen Mannes aus Südwinsen nutzten die bislang unbekannten Einbrecher aus, um in das Einfamilienhauses in der Bahnhofstraße in der Zeit vom 13.08. bis 18.08.2020 einzusteigen und Besteckteile aus Silber zu entwenden.

Die Täter schlugen dazu eine Scheibe eines Fensters ein und gelangten auf diese Art und Weise in das Gebäudeinnere. Nachdem sämtliche Räume, Schränke und Behältnisse durchsucht worden, verließ der Täter unbemerkt mit dem Stehlgut das Haus.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Pressestelle

Christian Riebandt

Telefon: 05141/277-208 o. Mobil: 0162/4960144

E-Mail: christian.riebandt@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell