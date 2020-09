Polizei Münster

POL-MS: Abgelenkt und Geldbörse gestohlen - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Ein unbekanntes Diebes-Duo entwendete am Dienstag (22.9., 13.30 Uhr) in einem Geschäft an der Robert-Bosch-Straße durch Ablenkung eine Geldbörse. Eine der Täterinnen hatte eine 68-jährige Kundin gebeten, ihr beim Einkaufen zu helfen. Die Münsteranerin hatte währenddessen zwar bemerkt, dass jemand ihre Tasche berührte, aber nicht, wie die Komplizin hineingegriffen hatte und sich die Geldbörse schnappte. Später an der Kasse stellte die 68-Jährige den Diebstahl fest. Die eine Unbekannte sprach gebrochen Deutsch, ist etwa 25 Jahre alt, schlank, trug dunkle, gemusterte Kleidung und hatte die schwarzen Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden. Ihre Begleiterin hatte dunkle, gewellte Haare, ist etwa 1,65 Meter groß und hat ein längliches Gesicht. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

