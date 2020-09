Polizei Münster

POL-MS: Angefahren und direkt abgebogen - Radfahrer schwer verletzt

Münster (ots)

Am frühen Montagabend (21.9., 17.32 Uhr) wurde ein 43-jähriger Radfahrer am Königsweg bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt. Der Münsteraner war auf der Straße in Richtung Dahlweg unterwegs. Plötzlich fuhr ein 63-Jähriger mit seinem Fiat vom rechten Fahrbahnrand an, beabsichtigte direkt nach links in die Scheibenstraße abzubiegen und kreuzte den Weg des Radfahrers. Dieser konnte nicht mehr bremsen, stieß gegen den Wagen, rutschte über die Motorhaube und fiel auf die Straße. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus.

