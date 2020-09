POL-MS: Polizei informiert mittwochs auf dem Wochenmarkt - Fernfahrerstammtisch fällt weiter aus

Polizei Münster

Die Polizei Münster informiert jeden Mittwoch Interessierte auf dem Wochenmarkt in der Innenstadt. Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsunfallprävention stehen allen Fragen rund um das Thema "Verkehr" Rede und Antwort. Der Infostand ist morgen (23.9.) und an jedem darauffolgenden Mittwoch wie gewohnt an dem Parkplatz gegenüber der Bezirksregierung am Domplatz von 9 Uhr bis 12 Uhr aufgebaut. Wer keine Zeit hat die Polizisten persönlich zu sprechen, kann unter der bekannten Telefonnummer 0251 275-1450 seine Fragen an die Experten richten. Der monatliche Fernfahrerstammtisch an der Autobahn 1 fällt weiterhin aufgrund der Corona-Pandemie aus.

