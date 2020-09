Polizei Münster

POL-MS: Polizisten finden mutmaßlich gestohlene Geldbörse bei Fahrradreifen-Dieben

Münster (ots)

Polizisten stellten am Montagnachmittag (21.9., 15:46 Uhr) an der Albrecht-Thaer-Straße zwei Fahrradreifen-Diebe. Aufmerksame Zeugen hatten das Duo dabei beobachtet, wie es drei Reifen abgestellter Leezen demontierte und die "110" gewählt. Die alarmierten Beamten stellten den 38-Jährigen und seine 36-jährige Begleiterin mit einem Fahrrad samt Anhänger noch in der Nähe.

In dem Anhänger entdeckten die Polizisten die drei Räder sowie Taschen und Rucksäcke. Das Paar zeigte sich geständig, die Fahrradreifen gestohlen zu haben. In einem Rucksack des 38-Jährigen ohne festen Wohnsitz fanden die Beamten zudem eine Filmdose mit Drogen und eine Geldbörse mit Ausweisdokumenten einer anderen Person.

Die Polizisten stellten die Geldbörse und die Drogen sicher. Die Reifen brachten die beiden Diebe zurück und befestigten sie wieder an den zugehörigen Fahrrädern.

Beide erwartet eine Strafanzeige wegen Diebstahls.

