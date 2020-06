Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt gesuchten Mann in Hagen fest

Hagen (ots)

Bundespolizisten haben am Morgen (10. Juni) einen mit Haftbefehl gesuchten Mann am Hagener Hauptbahnhof festnehmen können.

Eine Streife der Bundespolizei überprüfte am Morgen einen Mann am Hauptbahnhof in Hagen. Als die Einsatzkräfte seine Personalien mit dem Fahndungssystem abglichen stellte sich gleich heraus, dass der 40-Jährige wegen Diebstahls mit Haftbefehl gesucht wurde. Da er offensichtlich einen von ihm geforderten Geldbetrag in Höhe von 533 Euro nicht zahlte, wurde er von der Staatsanwaltschaft Wuppertal zur Festnahme ausgeschrieben. Auch heute war der marokkanische Staatsangehörige nicht in der Lage, die geforderte Geldstrafe bei der Bundespolizei einzuzahlen.

Der Mann wurde festgenommen und in die JVA verbracht. Er hat nun ersatzweise eine Freiheitsstrafe von 37 Tagen zu verbüßen.

