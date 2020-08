Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Mutmaßlicher Brandstifter in U-Haft

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Essen und des Polizeipräsidiums Recklinghausen:

In den vergangenen zwei Wochen kam es zu mehreren Brandlegungen an bzw. in einem Mehrfamilienhaus in Marl-Hüls. Dabei geriet u.a. ein vor dem Haus geparkter PKW in Brand und es brannte zweimal im Bereich des Kellers. Es entstand nicht unerheblicher Sachschaden, verletzt wurde aber niemand. Die Ermittlungen, welche im Rahmen einer Ermittlungskommission geführt wurden, richteten sich schließlich gegen einen 33-jährigen Bewohner des Hauses, welcher zum Teil selbst als Brandentdecker auftrat und bei den anschließenden Löscharbeiten der Bewohner half. Er wurde vorläufig festgenommen und legte ein umfassendes Geständnis ab. Am Mittwoch wurde er dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an.

Für die Staatsanwaltschaft Essen: Owusu-Ankomah, Staatsanwalt

Für das Polizeipräsidium Recklinghausen: Klaver, Kriminalhauptkommissar

