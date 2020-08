Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro blieb nach einer Unfallflucht an der Straße Unterberg zurück. Der Fahrer eines blauen Skoda Fabia hatte den Wagen am Mittwoch um 10.05 h dort abgestellt. Zwanzig Minuten später hatte das Auto einen Unfallschaden. Ein Verursacher hat sich nicht gemeldet.

Gladbeck:

Einen Sachschaden in Höhe von 1500 Euro sind bei einer Unfallflucht an der Allmannstraße zurückgeblieben. Die Fahrerin des blauen BMW hatte den Wagen um 10.00 h in Höhe des Straßenrondells unbeschädigt abgestellt und um 15.00 h war der Wagen beschädigt. Ein Verursacher hat sich nicht gemeldet.

Recklinghausen:

Ein unbekannter Fahrer hat bei einer Unfallflucht einen Schaden in Höhe von ungefähr 1500 Euro an einem geparkten VW Touran hinterlassen. Der Wagen stand am Dienstag von 07.45 h bis 14.20 h an der Lessingstraße. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort.

An der Augustinessenstraße ist ein geparkter schwarzer Mercedes am Dienstag zwischen 18.30 h und 21.30 h beschädigt worden. Der Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Ein Verursacher hat sich nicht gemeldet, sondern das Weite gesucht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell