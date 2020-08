POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Polizeipräsidium Recklinghausen

Dorsten:

Auf der Wienbachstraße sind unbekannte Täter in eine Firma im Gewerbegebiet eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen kamen die Täter über ein Feld und hebelten dann ein Fenster zu den Büroräumen auf. Anschließend nahmen die Einbrecher mehrere Schlüssel sowie Bargeld aus Geldkassetten mit.

Gladbeck:

Auf der Pelkumer Straße ist ein Wohnwagen gestohlen worden. Der Wagen mit GE-Kennzeichen wurde zuletzt am Montagabend gesehen. Am Mittwochmittag wurde der Diebstahl festgestellt.

Herten:

In einem Pflegeheim auf der Annastraße wurde einer Bewohnerin Bargeld bestohlen. Eine Pfegekraft erwischte einen Tatverdächtigen im Zimmer der Seniorin. Als die Pflegekraft den Mann ansprach, lief er über das Treppenhaus in Richtung Storcksmährstraße weg. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, ca. 1,70m bis 1,75m groß, normale Statur, braunes ca. 5cm langes Haar, braune Augen, dunkelblaues Poloshirt, dunkle Jeans, gepflegtes Erscheinungsbild, blauer Einwegmundschutz, sprach akzentfreies Deutsch.

Auf dem Dr.-Klausener-Weg wurde zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen ein Kleintransporter aufgebrochen. Die unbekannten Täter hatten es offensichtlich auf das Werkzeug im Wagen abgesehen. Zum Diebesgut gehören u.a. Bohrmaschinen, eine Säge und zwei Werkzeugkoffer.

Marl:

Auf der Veilchenstraße wurde am Dienstagmittag in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten das Schlafzimmerfenster auf und durchsuchten dann die Räume im Erdgeschoss. Gestohlen wurden Bargeld und ein Handy. Die Einbrecher flüchteten nach bisherigen Erkenntnissen durch das Schlafzimmerfenster in den Garten.

