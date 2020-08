POL-RE: Marl: LKW-Auflieger kracht in Transporter

Polizeipräsidium Recklinghausen

Am Dienstag, gegen 17:45 Uhr, kam es in Marl an der Kreuzung Buerer Straße/Fuldastraße zu einem Verkehrsunfall. Laut Zeugenaussagen wartete ein 57-jähriger Dorstener mit seinem Transporter an der roten Ampel auf der Linksabbiegerspur der Buerer Straße. Ein 44-jähriger LKW-Fahrer aus Oer-Erkenschwick wollte von der Fuldastraße rechts in die Buerer Straße abbiegen. Dabei stellte sich der Auflieger quer, geriet in den Gegenverkehr und stieß mit dem Transporter zusammen. Die Gründe hierfür sind noch unbekannt. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und der 57-jährige Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 11500 Euro geschätzt.

