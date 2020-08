Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Essen/Bottrop/Recklinghausen: Mutmaßlicher Räuber ermittelt

Recklinghausen (ots)

Nach einem Überfall auf einen Tabakwaren-Lieferanten in Bottrop hat die Recklinghäuser Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Die Recklinghäuser Ermittler durchsuchten die Wohnung eines 33-jährigener Esseners am frühen Dienstagmorgen. Hierbei wurden die Polizisten von Spezialeinsatzkräften unterstützt. Bei der Durchsuchung der Wohnung stellten die Beamten Beweismaterial sicher. Der Mann wird verdächtigt, am frühen Morgen des 24. März 2020 einen Tabakwaren-Lieferanten überfallen und ausgebraubt zu haben. Die Ermittlungen gegen den 33-Jährigen dauern an.

Siehe Pressemitteilung vom 24.03.2020: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/4555130

