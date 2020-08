Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsbad - Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Ein 18-Jähriger fuhr gegen 19.00 Uhr mit seinem Pkw auf der Landesstraße 622 in Richtung Langensteinbach. Kurz vor der Ortschaft wollte er einen vor ihm fahrenden Pkw überholen und scherte aus. Da ihm auf der Gegenfahrbahn ein Fahrzeug entgegenkam, lenkte er den Pkw zurück auf den rechten Fahrstreifen. Hierbei kam er in den Grünstreifen, verlor die Kontrolle über den Pkw und schleuderte über die Fahrbahn nach links. An der dortigen Böschung überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und kam auf der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Die 17-jährige Beifahrerin konnte sich selbst aus dem Pkw befreien, der 18-Jährige wurde durch Ersthelfer aus dem Pkw geborgen. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurden die Schwerverletzten in Kliniken gebracht. Zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges war die Landesstraße zwischen der Abzweigung Spielberg und Langensteinbach bis gegen 21.30 Uhr gesperrt.

