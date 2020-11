Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruchdiebstahl in Gartenlaube am kleinen Varlenkamp

EinbeckEinbeck (ots)

(Kel) In der Nacht von Sonntag auf Montag dieser Woche kam es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in eine Gartenlaube am kleinen Varlenkamp in Einbeck. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich durch gewaltsames Öffnen eines Holztores zunächst widerrechtlich Zutritt zur betroffenen Parzelle. Anschließend wurde die Gartenlaube auf noch unbekannte Weise geöffnet, ein Entwendungsschaden entstand nach Angaben des Geschädigten nicht. Der Sachschaden wird auf ca. 100,- Euro beziffert. Zeugen, die im o.g. Zeitraum Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich mit der Polizei Einbeck in Verbindung zu setzen.

