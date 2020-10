Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Anrath: Sprinter-Fahrer prallt vor Baum: schwer verletzt

Willich-Anrath: (ots)

Mit schweren Verletzungen musste ein 41-jähriger Süchtelner nach einem Alleinunfall ins Krankenhaus gebracht werden. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Fahrer von der Fahrbahn ab und prallte vor einen Straßenbaum. Am Sprinter entstand Totalschaden. Der Süchtelner war am Montag gegen 05:20 Uhr auf der Straße Zum Schwarzen Pfuhl in Richtung Venloer Straße unterwegs.. Während er in die Kreuzung einfuhr, kam er rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde der Sprinter weiter gegen eine Laterne geschleudert./ah (952)

