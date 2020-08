Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Schild beschädigt

Lingen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag vergangener Woche beschädigten bislang unbekannte Täter ein Kunststoffschild mit dem Aufdruck "SPD". Dieses war an dem Gebäude des Ortsvereines an der Burgstraße in Lingen angebracht. Das Schild wurde vermutlich gewaltsam auf den Boden geworfen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591/870 zu melden.

