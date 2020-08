Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen nach Unfall gesucht

Meppen (ots)

Gestern Nachmittag kam auf der Lingener Straße in Meppen zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer befuhr die Industriestraße und beabsichtigte nach rechts auf die B70 in Richtung Lingen abzubiegen. Dabei übersah er eine vorfahrtsberechtigte, 32-jährige Radfahrerin, die die B70 in Richtung Techlinger Straße kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem das Fahrrad der Frau beschädigt wurde. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen VW Lupo gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell