POL-DH: --- Unfall mit LiegeFahrrad in Weyhe - Pkw brennt in Syke-Gessel - Diebstahl eines E-Bike in Stuhr

Sudweyhe - Unfall mit Liegerad

Bei einem Unfall auf der Sudweyher Straße wurde am gestrigen Dienstag ein Radfahrer leicht verletzt. Der 49-jährige Syker war gegen 13.50 Uhr mit seinem Fahrrad, ein Liegerad, in Richtung Barrien unterwegs. Eine nachfolgende 69-jährige Pkw-Fahrerin aus Bremen übersah das Liegerad und fuhr auf. Bei dem Unfall wurde der 49-Jährige zum Glück nur leicht verletzt.

Stuhr - Diebstahl eines E-Bike

Am Montag in der Zeit von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr haben unbekannte Täter ein Fahrrad, E-Bike, entwendet. Das Rad war mit einem Schloss gesichert in der Proppstraße auf einem Parkplatz am Supermarkt abgestellt. Das E-Bike der Marke Giant hatte einen Wert von ca. 1800 Euro.

Syke - Handy-Diebstahl

Ein 32-jähriger Twistringer hielt sich am Freitag im Wartebereich des Jobcenters am Amtshof in Syke auf. Um kurz vor halb Elf ließ er für einen kurzen Moment sein Smartphone unbeobachtet auf dem Tisch des Wartebereichs liegen, als ein noch unbekannter Täter das Handy im Wert von ca. 800 Euro entwendete.

Syke-Gessel - Pkw-Brand

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um 00.40 wurde die Polizei zu einem Pkw-Vollbrand in der Gesseler Brunnenstraße gerufen. Einer aufmerksamen Nachbarin waren die Flammen aufgefallen. Als die Beamten kurze Zeit später eintrafen, waren bereits die freiwilligen Feuerwehren aus Ristedt-Gessel sowie aus Barrien vor Ort und löschten einen dort geparkten Opel-Astra, der aus bisher noch ungeklärter Ursache in Brand geraten war. Weder ein technischer Defekt noch vorsätzliche Brandstiftung können im Moment ausgeschlossen werden; die polizeilichen Ermittlungen laufen.

Syke-Ristedt - Von Fahrbahn abgekommen

Am Dienstag früh gegen 07.15 Uhr ist der Fahrer eines Firmenwagens auf der Leester Straße auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Der Fahrer des Transporters und sein Beifahrer wurden dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt ca. 21000 Euro.

