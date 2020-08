Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Zu Vollbremsung genötigt

Wietmarschen (ots)

Gestern Abend kam es auf der B213 im Bereich der Poststraße in Wietmarschen zu einer Gefährdung im Straßenverkehr. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Kleintransporters befuhr die B213 in Richtung Nordhorn. Im Bereich einer Ampelkreuzung setzte er auf der Linksabbiegerspur zu Überholen an und scherte vor einen 46-Jährigen Lkw-Fahrer ein. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der Mann eine Vollbremsung machen. Der Fahrer des Kleintransporters setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Zeugen werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell