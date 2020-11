Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Kfz

Bad GandersheimBad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Neue Straße, Donnerstag, 19.11.20, 23.25 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Donnerstag, 19.11.20, 23.25 Uhr machte sich eine männliche Person an den beiden Pkw einer, in der Neuen Straße, in Bad Gandersheim wohnenden 47-jährigen Geschädigten zu schaffen. Nach Angaben der Geschädigten haben beide Pkw zum oben genannten Zeitpunkt auf dem frei zugänglichen Grundstück gestanden, als eine, auf Kameraaufnahmen zu erkennende männliche Person an die Pkw herantritt und sich auffällig an den Seiten der Pkw aufhält, die später beschädigt sind. Es können Kratzer an den Fahrerseiten der Pkw festgestellt werden. Insgesamt entstanden an den Pkw Schäden in Höhe von ca. 5000,- EUR

