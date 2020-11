Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Grabenschaufel vom Bagger entwendet

Bad GandersheimBad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Dr.-Heinrich-Jasper-Straße, Freitag, 20.11.20, 13.00 Uhr - Montag, 23.11.20, 07.15 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - In dem Zeitraum von Freitag, 20.11.20, 13.00 Uhr bis Montag, 23.11.20, 07.15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von einer, in Bad Gandersheim, in der Dr.- Heinrich-Jasper-Straße gelegenen Baustelle eine sogenannte Grabenschaufel eines Minibaggers. Da die Schaufel um die 50 kg wiegt, kann davon ausgegangen werden, dass die Schaufel mit mehreren Personen und einem entsprechenden Transportfahrzeug abtransportiert wurde. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden in Höhe von ca. 200,- EUR. Zeugen, die in dem oben genannten Zeitraum im Bereich der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell