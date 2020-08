Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Auf Shopping-Tour beklaut

Lüdenscheid (ots)

Eine Lüdenscheiderin (25) war Freitag shoppen. In der Umkleidekabine eines Bekleidungsgeschäfts an der Schillerstraße vergas sie jedoch ihren Einkauf, den sie zuvor in einem Bekleidungs- sowie in einem Schuhgeschäft im Stern-Center getätigt hatte. Als sie gegen 15.40 Uhr den Fauxpas bemerkte, war die Tasche schon verschwunden. Kurz darauf stellte sie fest, dass eine unbekannte Täterin bereits die Schuhe im Stern-Center mit dem Kassenzettel umgetauscht hatte. Die Angestellten beschrieben die Diebin wie folgt: weiblich, schwarze lange Haare, 155-165cm groß, 20-30 Jahre alt, schwarze Hose, schwarzes Oberteil, zwei männliche Kleinkinder im Alter von circa 1 und 4 Jahren, Kinderwagen.

Die Polizei hat Ermittlungen nach zwei Auseinandersetzungen am vergangenen Freitag aufgenommen. Dort war es auf der Wilhelmstraße, Höhe Kirchplatz, zu Körperverletzungen gekommen. Gegen 17 Uhr und schließlich noch einmal gegen 19.30 Uhr gerieten nach Zeugenangaben bis zu zehn Personen aneinander. Im ersten Fall kam auch Pfefferspray zum Einsatz. Im zweiten soll ein Tatverdächtiger mit einer Stange zugeschlagen haben. Zwei Frauen kamen mit dem Rettungswagen leicht verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt u.a. wegen Körperverletzung. Die Hintergründe sind bislang unklar.

Am Samstagmorgen gegen 5.30 Uhr brannte am Preußborn eine Hecke auf einer Länge von etwa zehn Metern. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen.

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

