Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Küchenbrand

Am Donnerstag, 12. März 2020, kam es um 08.14 Uhr in einem Wohnhaus in der Straße Cavens zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr Altenoythe, die mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften ausrückte, konnte einen Brand im Bereich der Küche lokalisieren und löschen. Zur Vorfallszeit befanden sich keine Personen im Haus, sodass niemand verletzt worden ist. Am Gebäude selbst entstand kein größerer Schaden. Nach ersten Erkenntnissen wird ein technischer Defekt als Brandursache vermutet.

Ramsloh - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 12. März 2020, kam es um 06.55 Uhr an der Kreuzung der Hauptstraße und Nelkenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Saterland bog von der Nelkenstraße auf die Hauptstraße ab. Hierbei übersah er einen 52-jährigen Roller-Fahrer, der auf der Hauptstraße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Roller-Fahrer leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell