Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Radfahrer angefahren und schwer verletzt

Höxter (ots)

Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Radfahrer in Höxter so schwer gestürzt, dass er mit erheblichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch, 27. Mai, gegen 8 Uhr. Zu dieser Zeit war ein 83-Jähriger mit einem Opel auf der Westerbachstraße in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs und wollte nach links in die Traubenstraße einbiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 79-Jähriger auf einem Fahrrad die Westerbachstraße in Richtung Entlastungsstraße.

In Höhe der Einmündung Traubenstraße kam es zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer von der Fahrzeugfront erfasst wurde und zu Boden stürzte. Dabei zog er sich so erhebliche Verletzungen zu, dass er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. /nig

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell