Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verdacht auf Corona-Verstöße

Bad GandersheimBad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Schaperberg / Lichtenstein Samstag, 21.11.20, 18.00 Uhr - Sonntag, 22.11.20, 12.15 Uhr

Bad Gandersheim (schw) - Am Samstag, 21.11.20, gegen 18.00 Uhr erhielt die Polizei Bad Gandersheim einen Hinweis auf ein Treffen mehrerer Personen im Rahmen einer Geburtstagsfeier in der Straße Schaperberg. Man vermutete hier einen Verstoß gegen die Corona-Verordnung. Bei der Überprüfung der benannten Anschrift konnten zwar mehrere Personen angetroffen werden, allerdings hielten sich diese in unterschiedlichen Wohnungen auf. Die Personen, die sich in ein und derselben Wohnung aufhielten, gehörten einer Familie an, sodass Verstöße gegen die Corona-Verordnung nicht vorlagen. Am darauffolgenden Tag bekam die Polizei Bad Gandersheim einen erneuten Hinweis auf einen Coronaverstoß. Diesmal sollte in der Nachbarstraße eine "Frühschoppen-Party" gefeiert werden. Bei der Überprüfung der benannten Anschrift konnten jedoch auch hier lediglich die eigentlichen Bewohner angetroffen werden.

