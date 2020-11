Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mehrere Kleingärten angegangen

NortheimNortheim (ots)

37154 Northeim, Am Lohgraben, Gartenkolonie "Auf dem Bären", Samstag, 22.11.2020, 13:00 Uhr (Meldezeit)

Northeim (Gro)

Am Samstag, gegen 13:00 Uhr, wurde bekannt, dass mehrere Parzellen der Kleingartenkolonie "Auf dem Bären" angegangen worden seien. Vor Ort konnten die eingesetzten Beamten/-innen bislang an vier Gartenparzellen Beschädigungen feststellen. Demnach wurde versucht, u.a. in dortige Gartenhäuser einzudringen. Ein Zugangstor zu einer Parzelle wurde entwendet, ob weiterer Entwendungsschaden vorliegt, ist bislang unbekannt, da die betroffenen Parzellennutzer noch nicht ermittelt/erreicht werden konnten.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim (Tel. 05551-70050) zu melden.

