Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall in der Fußgängerzone

EinbeckEinbeck (ots)

37574 Einbeck, Marktstraße 27 - Freitag, den 20.11.2020, 08:30 Uhr

Einbeck (myl)

Am Freitag, den 20.11.2020, um 08:30 Uhr ist es zu einem Verkehrsunfall in der Innenstadt, in der dortigen Fußgängerzone, gekommen. Ein Pkw beschädigte beim Rangieren einen von der Stadt Einbeck aufgestellten Blumenkübel. Es entstand sowohl an dem Pkw als auch an dem Blumenkübel ein Sachschaden. Dieser beläuft sich auf insgesamt circa 1.600 Euro.

