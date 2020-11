Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Schaufensterscheibe

EinbeckEinbeck (ots)

37574 Einbeck, Marktstraße 32 - Samstag, den 21.11.2020, 03:00 Uhr

Einbeck (myl)

In der Nacht von Freitag, den 20.11.2020, auf Samstag, den 21.11.2020, ist es gegen 03:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einer Schaufensterscheibe eines Modegeschäftes in der Einbecker Innenstadt gekommen. Aufgrund der vorgefundenen Spurenlage ist davon auszugehen, dass ein bislang unbekannter Täter gegen die Scheibe getreten hat. Die Scheibe ist infolgedessen zersplittert.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an das Polizeikommissariat Einbeck, Tel. 05561-949780, zu wenden.

